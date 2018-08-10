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Adana'da yakalanan hırsızların pişkinliği

Sivas'ta müşteri gibi girdikleri kırtasiye dükkanından 16 bin 300 lira çalan şüpheliler, Adana'da yaka paça yakalandı. Zanlıların ''Adam mı öldürdük'' tepkisi dikkat çekti.

AA | 10.08.2018 - 16:52..
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Sivas'ta, 6 Ağustos günü gözlerine kestirdikleri Rahmi Günay Caddesi üzerinde bulunan bir kırtasiye dükkanınına müşteri edasıyla giren 3 hırsız, borç ödemeleri için bankadan 16 bin 300 lira para çeken kırtasiyecinin bütün parasını çalarak kaçtı.

TAKİP EDİLDİĞİNİ ANLAMADI

Bankadan çektiği parayla işyerine gelen R.Y. hırsızları fark edemedi. Takip edildiğini anlamayan R.Y. çektiği parayı poşete koyup iş yerindeki masanın üzerine bıraktı. Daha sonra müşteri gibi dükkana giren 3 kişi ile ilgilenmeye başladı. Şahısların iş yerinden ayrılmasının ardından R.Y. paranın bıraktığı yerde olmadığını fark etti.

Hırsızlar: Ne yaptık adam mı öldürdük

ŞÜPHELİLER HIZLICA TESPİT EDİLDİ

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin Fırat Ç., Hasan D., ve Yasin İ. olduğunu tespit etti. Adana'ya gittiği belirlenen şüpheliler yapılan çalışmayla yakalandı.

Adana'da yakalanan hırsızların pişkinliği

ZANLILARIN BİRİ KATİL

Şüpheliler arasında bulunan Yasin İ.'nin 2010 yılında, 1.5 yaşındaki kızını kendisine göstermedikleri için kayınvalidesi Gülten Sansür'ü (43) öldürüp, boşandığı eski eşi Cemile Seçil Sansür'ü (20) yaraladığını ve tutuklu bulunduğu Niğde Açık Cezaevi'nden 9 ay önce firar ettiği, 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı. Yasin İ. Adana'da tutuklanırken diğer şüpheliler Sivas'a sevk edildi.

Adana'da yakalanan hırsızların pişkinliği

''NE YAPTIK ADAM MI ÖLDÜRDÜK''

Adana'da yakalanarak Sivas'a getirilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildikleri sırada gazetecilere "Ne yaptık adam mı öldürdük. Çekin çekin bu ortamı bir daha bulamazsınız" diyerek tepki gösterdi.

Adana'da yakalanan hırsızların pişkinliği

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