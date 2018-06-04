taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.220
USD
4,6163
EURO
5,4036
ALTIN
191,89
PETR
76,7100

Adana'da yakalanan İranlı göçmenler ağladı

Adana’da, Türkiye’ye kaçak yollardan giren Afganistan ve Pakistan uyruklu göçmenlerle birlikte yakalanan İran uyruklu biri kadın 2 kişi ülkelerine geri gönderilecekleri için gözyaşlarına boğuldu.

İHA | 04.06.2018 - 09:53..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Adana Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye’ye Van’dan kaçak yollarla giren göçmenlerin Adana üzerinden İstanbul’a gideceği ihbarı üzerine Sarıçam ilçesindeki İncirlik Park Alanı'nda önlem aldı.

Ekipler, içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu 2 minibüsü park alanında durdurdu. Polis iki minibüsten Afganistan, Pakistan ve İran uyruklu olmak üzere 51 göçmen indirdi.

Adana'da yakalanan İranlı göçmenler ağladı

2 İRANLI GÖÇMEN DE YAKALANDI

Yapılan kontrolde, 31’i Afganistan, 18’i Pakistan ve 2’si İran uyruklu 51 kaçak göçmenin gösterdiği belgelerin de sahte olduğu anlaşıldı. Göçmenlerin İstanbul’a oradan da Avrupa ülkelerine gitmeyi planladıkları öğrenildi.

Adana'da yakalanan İranlı göçmenler ağladı

51 kaçak göçmenin bin ile 5 bin dolar arasında para vererek ülkeye giriş yaptığı saptandı.

'GÖNDERMEYİN' DİYE AĞLADILAR

Polis göçmenlerin sınır dışı edilip ülkelerine teslim edileceğini bildirmesi üzerine İranlı biri kadın diğeri erkek iki şahıs ağlamaya başladı. Genç kadın başı açık olduğu ve saçları boyalı olduğu için İran’a gönderilmesi durumunda kendisinin kolunun kesileceğini, erkek arkadaşının da vücudunda dövmeler olduğu için idam edileceğini söyleyerek gözyaşlarına boğuldu.

Adana'da yakalanan İranlı göçmenler ağladı

Bir süre polise yalvaran İranlılar daha sonra araçlarla Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü. Burada yapılan işlemlerin ardından 51 kaçak göçmen sınır dışı edildi.

Adana'da yakalanan İranlı göçmenler ağladı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ORC'nin Cumhurbaşkanı seçim anketi

ORC'nin Cumhurbaşkanı seçim anketi

221
Konsensus'un 24 Haziran anketi

Konsensus'un 24 Haziran anketi

86
Başbakan Yıldırım bedelliye yeşil ışık yaktı

Başbakan Yıldırım bedelliye yeşil ışık yaktı

314
Muharrem İnce yabancı büyükelçileriyle buluştu

Muharrem İnce yabancı büyükelçileriyle buluştu

381
Muharrem İnce'ye ters tuttuğu Elif tablosu soruldu

Muharrem İnce'ye ters tuttuğu Elif tablosu soruldu

172
Onurcan Özcan'ın teknesi alabora oldu kendisi kayboldu

Onurcan Özcan'ın teknesi alabora oldu kendisi kayboldu

14
3 bin 600 ek gösterge hâlihazırdaki memurlara da vuracak

3 bin 600 ek gösterge hâlihazırdaki memurlara da vuracak

144
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM