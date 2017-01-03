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Adana’da yakalanan kadın terörist tutuklandı

Adana’da terör örgütü PKK’ya elaman kazandırmak ve kentte eylem planlamak amacıyla eğitim aldığı öne sürülen bir kadın terörist tutuklandı.

DHA | 03.01.2017 - 21:27
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İl Emniyet Müdürlüğü Terör ve İstihbarat Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler, Çukurova Üniversite’ndeki (ÇÜ) bölücü terör örgütü PKK yandaşlarını güvenlik güçlerine karşı silahlı eylemlere hazırlamak, kent genelinde izinsiz gösterileri arttırmak ve örgüte elaman kazandırmak amaçladığı ileri sürülen R.A.’nın (21), Adana’ya geldiği bilgisini aldı.

SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI

Polis ekipleri, şüphelinin şehir için yolcu taşımacılığı yapan dolmuş ya da otobüste olabileceği bilgisi üzerine, Adana genelinde toplu taşıma araçlarına yapılan denetimlerde R.A. üzerindeki sahte kimlikle, Adana Valiliği’ne yaklaşık 200 metre mesafede Adana Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüste yakalandı.

SURİYE'DE SİLAHLI EĞİTİM ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne (TEM) götürülerek sorgulanan zanlının, Mardin ve Diyarbakır’da katıldığı çeşitli terör eylem suçları ile arandığı, Suriye’de silahlı ve siyasi, eğitim aldığı öne sürüldü.

Muğla Üniversitesi’nde sınıf öğretmenliği okuduğu belirlenen R.A.’nın örgüte 2 yıl önce katıldığı ve yaklaşık 1 ay önce Türkiye’ye giriş yaptığı belirlendi. Bölücü terör örgütü PKK’nın dağ kadrosunda olduğu öne sürülen şüpheli sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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