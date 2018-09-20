Adana'da 'yan baktın' kavgası kötü bitti

Merkez Çukurova ilçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, akşam saat 20.15 sıralarında Ali Rıza Dugan (18) arkadaşlarıyla birlikte Huzurevleri Mahallesi 77120 Sokak'ta yürürken karşı yönden gelen Cumali Deniz Görür (22) ve Mehmet Yontar (25) isimli şahıslarla yan bakma meselesi yüzünden tartıştı.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ OLAY YERİNDEN AYRILDI

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, şahıslardan biri bıçak çıkartıp Dugan'ı boğazından bıçakladı. Dugan bıçaklanınca sendeleyip geri geri giderken arkadaşları ona yardım etmek istedi. Olayı gerçekleştiren kişi ise hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden ayrıldı.

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OTOMOBİLLLE OLAY YERİNDEN KAÇTILAR

Yaralanan Dugan bir süre sonra yere eğilip daha sonra da düştü. Zanlılar ise bir otomobil ile olay yerinden hızla kaçtı.

Bu anlar ise bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Ali Rıza Dugan arkadaşlarının çağırdığı ambulans ile Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.