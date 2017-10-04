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Adana'da yanlış bilgisayarı çalınca yakalandılar

Güvenlik kamerası görüntülerinin kaydedildiği bilgisayar yerine başka bilgisayarın kasasını çalan hırsızlar, kısa sürede yakalandı.

04.10.2017 - 10:09
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Adana'da mobilya mağazasına giren 4 hırsız, içinde sadece evrak olan çelik kasayı çaldı. Güvenlik kamerası görüntülerinin kaydedildiği bilgisayar yerine başka bilgisayarın kasasını çalan hırsızlar, kısa sürede yakalandı.

Adana'da yanlış bilgisayarı çalınca yakalandılar

Olayın ardından, Adana İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, hırsızlık büro amirliğine talimat vererek özel ekip kurulmasını istedi. Harekete geçen ekipler, yaptıkları incelemede hırsızların asma kilidi kırarak işyerine girdiğini, içinde yüklü miktarda para olduğunu düşündükleri çelik kasayı, bilgisayar kasasını ve bir monitörü çaldıklarını tespit etti.

Adana'da yanlış bilgisayarı çalınca yakalandılar

KİMLİKLERİ TESPİT ETTİ

Ekipler, hırsızların işyerindeki güvenlik kamerasını fark ettiklerini, 4 hırsızın delilleri ortadan kaldırmak için görüntülerin kayıt edildiği bilgisayarın monitörünü, onun kasası yerine yanlışlıkla yanındaki diğer bilgisayarın kasasını çaldıklarını ortaya çıkardı. Bu görüntüleri inceleyen polis ise zanlıların kimliklerini tespit etti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Mehmet U. (33) kardeşi Musa U. (28), R.T (17) ve Serdar D. (31) kısa sürede yakalandı. Kardeşlerden Musa U. işyerinin önünden elektrikli bisiklet ile giderken Serdar D.'nin kendilerine bıçak çektiğini kasa ve çuval içindeki malzemeleri götürmelerini istediğini, bu nedenle korkup götürdüklerini söyledi.
Zanlılar ifadelerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Adana'da yanlış bilgisayarı çalınca yakalandılar

Adana'da yanlış bilgisayarı çalınca yakalandılar

Adana'da yanlış bilgisayarı çalınca yakalandılar

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