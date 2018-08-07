Adana'da yasa dışı bahisçilere şafak vakti baskını

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler, şafak vakti yasa dışı bahis oynatan şahıslara yönelik operasyon başlattı.
Operasyonda daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.
İNTERNET SİTELERİ ÜZERİNDEN BAHİS OYNATIYORLARDI
Şahısların evleri didik didik aranırken, operasyonda çok sayıda şahıs gözaltına alındı.
Şahıslar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.
Gözaltına alınan zanlıların, yurt dışı bağlantılı internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattığı öğrenildi.