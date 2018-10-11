taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0027
Euro
6.94175
Altın
1198.13
Borsa
93872.32
Gram Altın
231.658

Adana'da yaşlı adam eşi eve dönsün diye kendini bıçakladı

Adana'da yaşayan ve eşi tarafından terk edilen Hikmet Özgür, eşinin geri dönmesi için evine gaspçı girdiğini ve bıçaklandığını söyledi. Ancak planladığı senaryo kısa sürede ortaya çıktı.

İHA | 11.10.2018 - 10:35..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Olay merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hikmet Ö.'nün (63) eşi Nazlı Ö. (57) bir hafta önce evi terk etti. Hikmet Ö., geçtiğimiz günlerde polisi arayarak "Beni bağlayıp bıçaklayarak 300 liramı aldılar" diye ihbarda bulundu.

Adana'da yaşlı adam eşi eve dönsün diye kendini bıçakladı


APARTMANA GİREN ÇIKAN KİMSE YOK

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri bildirilen adrese gitti. Hikmet Ö.'nun 3 yerinden bıçaklandığı ancak yarasının hafif olduğu tespit edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hikmet Ö.'yü hastaneye kaldırdı.

Adana'da yaşlı adam eşi eve dönsün diye kendini bıçakladı ViDEO

Apartmanın giriş çıkışları ve apartmana çıkan yollardaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, Hikmet Ö.'nün gasp edildiğini söylediği saatlerde apartmana kimsenin girip çıkmadığını tespit etti.

Adana'da yaşlı adam eşi eve dönsün diye kendini bıçakladı


PARA CEZASI KESTİ

Hastanedeki tedavisi sonrası polisin sorguya aldığı Hikmet Ö.'nün psikolojisi bozuk olduğu için kendi kendini bıçaklayıp gasp edildiği yalanını uydurduğunu söylediği öğrenildi.

Polis Hikmet Ö.'nün oğlu ile yaptığı görüşmede de annesinin evi terk ettiğini, babasının onun tekrar eve gelmesi için bunu yaptığını, daha önce de annesinin evi terk ettiği dönemlerde babasının buna benzer şeyler yaptığını söylediği ileri sürüldü. Bunun üzerine ekipler, Hikmet Ö.'ye idari para cezası kesti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan açıklama yaptı

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan açıklama yaptı

94
Suudi özel tim Prens Selman'dan talimat aldı

Suudi özel tim Prens Selman'dan talimat aldı

45
Kamuda lüks araç kullanımına son

Kamuda lüks araç kullanımına son

191
Yeni yatırım programı Resmi Gazete'de yayınlandı

Yeni yatırım programı Resmi Gazete'de yayınlandı

201
Başkan Erdoğan İş Bankası hakkında konuştu

Başkan Erdoğan İş Bankası hakkında konuştu

190
ABD basınının gözü Prens Selman'ın üzerinde

ABD basınının gözü Prens Selman'ın üzerinde

46
Denizli'de Suriyeli gerginliği

Denizli'de Suriyeli gerginliği

173
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM