taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.008
USD
4,6820
EURO
5,4822
ALTIN
190,64
PETR
74,6900

Adana'da yaşlı kadının 10 bin lirasını çalıp kaçtılar

Adana'da bir yaşlı kadın, abdest almak için eve girdiği sırada içinde bin dolar ve bin euro bulunan cüzdan kendisini takip eden hırsızlar tarafından çalındı.

İHA | 26.06.2018 - 10:00..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Tatil için Almanya'dan gelen Emine Yıldırım, annesi Ayşe Dönmez (72) babası Ali Dönmez'e (80) duyma problemi olduğundan işitme cihazı almaları için para bıraktı. Bu paranın bir kısmıyla Dönmez'e işitme cihazı alınırken, yaşlı çift daha sonra eve geldi.

Adana'da yaşlı kadının 10 bin lirasını çalıp kaçtılar

Adana'da yaşlı kadının 10 bin lirasını çalıp kaçtılar

CÜZDANI SEDİR ÜZERİNDE UNUTTU

İşitme cihazı alındıktan sonra yaklaşık 10 bin lira tutarındaki bin dolar ve bin euroyu da yaşlı kadın cüzdanına koydu. Eve gelen yaşlı çiftten Ali Dönmez içeri girdi. Bir süre balkondaki sedirde oturan yaşlı kadın daha sonra abdest almak balkondan ayrıldı. Yaşlı kadın bu arada cüzdanı da sedir üzerinde unuttu.

Yaşlı kadını takip eden üç kişiden ikisi gözcülük yaparken diğeri ise açık olan kapıdan balkona girip sedir üzerindeki cüzdanı çaldı. Zanlıların pusu da beklemesi ve parayı aldıktan sonra kaçmaları da güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Yaşlı kadın abdest alıp namaz kıldıktan sonra balkona çıktığında cüzdanı bulamayınca polis ekiplerine haber verdi.

Adana'da yaşlı kadının 10 bin lirasını çalıp kaçtılar

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ekipler olay yerine gelip inceleme yaptıktan sonra güvenlik kamerası görüntülerini de alarak hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Olayı gören mahalle bakkalı ise zanlıların 3 kişi olduğunu, kadını takip edip onun içeri girmesini fırsat bilerek cüzdanı aldığını belirtti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Devlet Bahçeli yeni kabinede yok

Devlet Bahçeli yeni kabinede yok

78
İstanbul için dolu alarmı

İstanbul için dolu alarmı

40
CHP'li Mahmut Tanal'dan seçmeni aşağılayan paylaşımlar

CHP'li Mahmut Tanal'dan seçmeni aşağılayan paylaşımlar

265
Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kutlama

Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kutlama

50
Meclis'in en genç milletvekili

Meclis'in en genç milletvekili

97
Ahmet Hakan: Kılıçdaroğlu istifa edebilir

Ahmet Hakan: Kılıçdaroğlu istifa edebilir

129
Kanada yıllık 80 bin dolar maaşla çalışacak şoför arıyor

Kanada yıllık 80 bin dolar maaşla çalışacak şoför arıyor

27
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM