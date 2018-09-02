taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.5464
Euro
7.56455
Altın
1201.415
Borsa
92723.4

Adana'da yıkılan duvar 8 aracı hurdaya çevirdi

Adana Seyhan'da kullanılmayan fabrikanın duvarı park halindeki 8 aracın üzerine yıkıldı. Araçlar hurdaya döndü.

DHA | 02.09.2018 - 20:41..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Akşam saatlerinde Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'nde kullanılmayan fabrikaya ait çevre duvarı büyük bir gürültüyle yıkıldı.

8 ARACI EZDİ

Bu sırada duvar kenarında park halinde bulunan 8 araç hurdaya döndü. Olayın meydana geldiği yerde ise, büyük toz bulutu oluştu. Gürültüyü duyan çevredeler ise deprem olduğunu sanarak evlerini boşalttı.

Adana'da yıkılan duvar 8 aracı hurdaya çevirdi

Sokağa inenler ise, duvarın yıkıldığını görünce polise haber verdi. Bu sırada olay yerine gelen araç sahipleri otomobillerini kullanılamaz halde görünce polisi şok yaşadı. Kimsenin yaralanmadığı olayla, polis ve belediye ekipleri çevredekilerin ifadesini aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adana'da yıkılan duvar 8 aracı hurdaya çevirdi



Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hafif ticari araç motosikletli gruba çarptı: 7 ölü, 2 yaralı

Hafif ticari araç motosikletli gruba çarptı: 7 ölü, 2 yaralı

221
Kaş benzersiz güzelliğiyle göz kamaştırıyor

Kaş benzersiz güzelliğiyle göz kamaştırıyor

106
Halkbank: Ucuz döviz alımı işlemi yapanların hesaplarına bloke koyduk

Halkbank: Ucuz döviz alımı işlemi yapanların hesaplarına bloke koyduk

352
Başkan Erdoğan Türkiye'nin yetiştirdiği teğmenlerle buluştu

Başkan Erdoğan Türkiye'nin yetiştirdiği teğmenlerle buluştu

78
Oğulcan Engin tayt giydi

Oğulcan Engin tayt giydi

317
Ahmet Ağaoğlu: Böyle bir futbol oynamamız gerek

Ahmet Ağaoğlu: Böyle bir futbol oynamamız gerek

145
Bakan Varank'tan genç girişimcilere hibe müjdesi

Bakan Varank'tan genç girişimcilere hibe müjdesi

184
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM