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Adana'da yılbaşı kutlaması iptal edildi

Adana Büyükşehir Belediyesi müzikli yılbaşı kutlaması ve havai fişek gösterilerinin şehitler ve güvenlik gerekçesiyle yapılmayacağı açıkladı

DHA | 26.12.2016 - 17:10
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adana

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terör örgütlerine karşı vatandaşlarının can güvenliği ve ülkenin geleceği için çok ciddi tedbirler aldığını, güvenlik güçlerinin bölücü ve kökten dinci teröristlere karşı kahramanca savaştığını anımsattı.

KUTLAMA YAPILMAMASINA KARAR VERDİK

Başkan Sözlü, "Ülkemizin içinde bulunduğu durumu dikkate alarak, milletin birliği, vatanın bölünmez bütünlüğü için canını feda eden şehitlerimize saygı göstermek ve hain terör örgütlerine karşı hemşehrilerimizin güvenliğini sağlamak amacıyla daha önce Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nca planlanan yılbaşı gecesi meydan kutlamasının yapılmamasına karar verdik" dedi.

Adanalıların restoranlarda ve müzikli mekanlarda seviyeli kutlama yapmasına yönelik bir kısıtlama olmadığını kaydeden Başkan Sözlü, "2017 yılının ülkemiz, milletimiz, tüm Türk ve İslam alemi ile insanlık için barış, huzur, sağlık, güvenlik ve refah içinde geçmesini temenni ediyorum. Adanalı hemşehrilerimin yeni yılını kutluyorum" diye konuştu.

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