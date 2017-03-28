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Adana'da yol çalışması yapan işçiler kadın cesedi buldu

Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki Adnan Menderes Bulvarında yol çalışması yapan belediye işçileri, gölde bir kadın cesedi olduğunu fark etti.

28.03.2017 - 11:41
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İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen asayiş ve sualtı ekipleri, sudaki cesedi kıyıya çıkardı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

POLİS KİMLİK TESPİTİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Ekipler, cesedin kimliğinin belirilenmesi için çalışma başlattı. İşçilerden Aydın Durmaz, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, arkadaşlarıyla yol çalışması yaptıkları sırada gölde kadın cesediyle karşılaştıklarını ve durumu polise bildirdiklerini kaydetti.

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