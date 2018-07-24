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Adana'da yunus timleri ruhsatsız silaha geçit vermedi

Motorize ve zırhlı yunus timleri, düzenledikleri operasyonlar sonucunda, 2 günde 23 adet ruhsatsız silah ve 898 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

İHA | 24.07.2018 - 09:48..
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Adana Emniyet Müdürlüğü Motorize ve Zırhlı Yunus timleri hafta sonu il genelinde şok ve rutin uygulamalarda 23 adet ruhsatsız silah ele geçirdi.

Yunus timleri durdurdukları aracı didik didik ararken, araçlara yapılan zula kısımlardaki silahları buldu. Yapılan uygulamalarda, 10 adet tabanca, 14 adet şarjör, 8 adet pompalı tüfek, 5 adet kurusıkı tabanca ve bunlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Adana'da yunus timleri ruhsatsız silaha geçit vermedi

898 ADET UYUŞTURUCU HAP BULUNDU

Ayrıca, merkez Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi Güneykuşak Bulvarı üzerinde Suriye uyruklu bir şahsın üzerinde yapılan aramada da 898 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adana'da yunus timleri ruhsatsız silaha geçit vermedi

Adana'da yunus timleri ruhsatsız silaha geçit vermedi

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