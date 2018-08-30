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Adana'da yüzü kapalı kadın paniği

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının yapıldığı alana, uzun etek ve uzun kollu kot ceket giyip, başını şalla tamamen kapatarak gelen 30 yaşlarındaki kadın yüzünü açmamakta direndi.

DHA | 30.08.2018 - 12:22..
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155 Polis İmdat Hattı'nı arayan bir kişi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının yapıldığı Uğur Mumcu Meydanı'nın devamındaki Atatürk Caddesi üzerinde, şüpheli tavırlar sergileyen, başı şalla tamamen kapalı bir kadın olduğu ihbarını yaptı.

Olay yerine sevk edilen polis ekibinin ulaştığı uzun etekli ve uzun kollu kot ceketli, yüzü şalla tamamen kapalı kadın, kimliğini göstermeyip, yüzünü açmadı.

Adana'da yüzü kapalı kadın paniği

"BU BENİM ÖZEL HAYATIM"

Canlı bomba şüphesine karşı bölgeye sevk edilen 3 zırhlı araç ile çevre güvenliği alan ekipler, üst araması yapması için kadın polis çağırdı.

Polisin 'yüzünü aç' diye uyardığı kadın, "Beni burada herkes tanır, yüzümü açmam. Bu benim özel hayatım." dedi.

Adana'da yüzü kapalı kadın paniği

Adana'da yüzü kapalı kadın paniği VİDEO

ÜZERİNDE SUÇ UNSURU BULUNMADI

Olay yerine gelen kadın polisin arama yaptığı kadının üzerinden herhangi bir suç unsuru çıkmadı. Şüpheli, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'da yüzü kapalı kadın paniği


Adana'da yüzü kapalı kadın paniği



Adana'da yüzü kapalı kadın paniği



Adana'da yüzü kapalı kadın paniği



Adana'da yüzü kapalı kadın paniği



Adana'da yüzü kapalı kadın paniği

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