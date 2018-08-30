30 Ağustos Zafer Bayramı için Yüreğir ilçesindeki bir havuzda eğlence düzenlendi. Cankurtaranlar tarafından havuzun üst kısmında Türk bayrakları açılırken, volkan maytaplar patlatıldı.

Dalga havuzundaki çok sayıda aile ve genç, DJ kabininden çalınan İzmir Marşı'yla coşku yaşadı. Daha sonra çalınan hareketli parçalarla havuzda dans eden gençler, Zafer Bayramı'nı doyasıya kutladı.

Adana'da Zafer Bayramı kutlamaları VİDEO

"EĞLENCEMİZ TAM GAZ DEVAM EDİYOR"

İşletme müdürü Sezer Ayvaz, çok mutlu ve gururlu olduklarını belirterek, "Eğlencemiz tam gaz huzurla ve mutlulukla devam ediyor. Bayramı kutlamak için buraya gelen herkese teşekkür ederim." dedi.

"KUTLAMADA ÇOK EĞLENDİK"

Havuzda eğlenen gençlerden Merve Nergiz de 30 Ağustos zaferi için devlet ve millet olarak çok mutlu olduklarını vurgulayarak, "Kutlamada çok eğlendik. Herkesin zafer bayramını kutluyoruz." diye konuştu.



