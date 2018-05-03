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Adana'da zehir tacirlerine 1 ayda 82 operasyon

Nisan ayında gerçekleştirilen 82 operasyonda gözaltına alınan 359 zanlıdan 80'i tutuklandı, 25'i adli kontrol şartıyla bırakıldı.

AA | 03.05.2018 - 08:36..
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Polis ekipleri geçen ay merkez Seyhan, Çukurova, Sarıçam ve Yüreğir ilçelerinin çeşitli mahallerinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik 82 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, 275 kilo 315 gram eroin, 281 kilo 850 gram esrar, 343 bin 810 uyuşturucu hap, 211 kök Hint keneviri, 273 gram kokain, 2 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 38 bin 335 lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 359 şüpheliden 80'i tutuklanırken, 25 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

7 AYDA 792 KİŞİ TURTUKLANDI

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyonlara ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte uyuşturcuyla mücadelenin aralıksız devam ettiğini söyledi.

Emniyet teşkilatının, gençliği ve geleceği çalmak isteyen uyuşturucu tacirlerine karşı "amansız" mücadelesini sürdürdüğünü ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:

"Gençliğimizi ve geleceğimizi çalmak isteyen uyuşturucu tacirlerine seslenmiştik, çaldırmayacağız. Adana Emniyet Müdürlüğü olarak bütün ekibimizle bu mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz. Bize destek olanlara teşekkür ediyorum. Göreve başladığımız tarih itibariyle, yaklaşık 7 aylık süreçte, sokaklardan 792 uyuşturucu tüccarını topladık ve adalete teslim ettik. Bu 792 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu taciri tutuklandı. Bunlardan yaklaşık yarım ton eroin ve bol miktarda çeşitli uyuşturucu ele geçirildi. Bu mücadelemiz kararlılıkla sürecek."

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