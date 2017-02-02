Adana'daki FETÖ/PDY davasında 4 kişiye hapis cezası

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilenlerin de aralarında bulunduğu 23 DSİ (Devlet Su İşleri) çalışanının yargılandığı davada, sanıklardan 4'üne 7 ila 9'ar yıl hapis cezası verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz yargılanan sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Savunmaları için söz verilen sanıklar, haklarındaki iddiaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

19 SANIĞIN BERAATİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan sanıklar Osman M. ile Muharrem P'ye 7 yıl 6'şar ay, Ramazan E. ile Ali İhsan Ç'ye ise 9'ar yıl hapis cezası verdi.

Diğer 19 sanığın ise "suçun sabit olmamasından" dolayı beraatine karar verildi.

Adana'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilenlerin de aralarında bulunduğu 23 DSİ çalışanının 15'er yıl hapis istemiyle dava açılmıştı.