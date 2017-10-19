Adana'daki kamyonet kazasında 1 ölü 5 yaralı

02.45 sularında Adana'nın Seyhan İlçesinde meydana gelen kazada iddiaya göre, Şakir Özcan yönetimindeki 49 AY 587 plakalı kamyonet ile Şaban Küçük'ün kontrolündeki 01 JR 122 plakalı sebze yüklü kamyonet kavşakta çarpıştı.

YAŞLI KADIN KAPI KESİLEREK KURTARILDI

Çarpışmanın şiddetiyle Küçük'ün kullandığı kamyonet, karşı şeride savruldu. Çevredeki bir fabrika bekçisinin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonettte sıkışan Şakir Özcan, itfaiye erlerinin uzun uğraşları sonucu çıkartılarak sağlık görevlilerine teslim edilirken, diğer kamyonette sıkışan yaşlı bir kadını kurtarmak için demir makasıyla aracın kapısını kesen itfaiye eri, sağlık görevlileri gelene kadar kadının yüzündeki kanı silip, elinden tutarak sakinleştirmeye çalıştı.





YARALANANLAR ARASINDA 2 SURİYELİ VAR

Kamyonetlerin şoförleri ve yolcu konumundaki 2'si Suriyeli 5 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Adana Devlet Hastanesi'nde götürülen Şakir Özcan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hastanelerde tedavisi devam eden 5 yaralının durumunun ise iyi olduğu bildirildi.