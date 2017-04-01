Adana'daki katliamın nedeni yasak aşk

Adana'nın Kozan İlçesi'ndeki çiftlik evinde 28 Mart gecesi meydana gelen olayda, besicilik ve çiftçilik yapan Mehmet Doğan (38), nikahsız eşi Ayşe Ayrancı (42), ağabeyi Hüseyin Doğan (46) ve nikahsız eşi Fatma Yavuz (43) ile oğulları Hakkı Doğan (8) av tüfeği ve tabancayla vurularak öldürüldü. Katliam evinden kurtulan, Fatma Yavuz'un ilk eşinden olan oğlu Görkem Temizkan'ın (20) ihbarı üzerine katliamla ilgili İbrahim Açıkgöz (40) gözaltına alındı.

"EV KAN GÖLÜNE DÖNÜNCE MİDEM BULANDI"

İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorguya alınan İbrahim Açıkgöz ifadesinde, gündüz Murat Tosun ve Hamdi İnceli ile birlikte alkol aldıklarını, İnceli'nin kullandığı otomobille Mehmet Doğan'ın evine geldiklerini belirterek, "Murat Tosun otomatik tüfekle evdekilere rasgele ateş açtı, ben sadece Hüseyin Doğan'ı tabancayla vurdum. Ev kan gölüne dönünce midem bulandı, fenalaştım kendimi dışarı attım. Sonra bizi olay yerine getiren Hamdi İnceli'nin kullandığı otomobille kaçtık" dedi. Hamdi İnceli de 2 şüpheliyi eve götürüp olaydan sonra geri aldığını itiraf etti.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Mehmet Doğan'ın, eşiyle ilişkisi olması nedeniyle katliamı yaptığı ileri sürülen Murat Tosun ise suçlamayı kabul etmedi. Tosun ifadesinde, "Ben kimseye ateş etmedim, kimseyi vurmadım" dedi. 3 şüphelinden Hamdi İnceli, jandarmanın geniş güvenlik önlemi altında nöbetçi mahkemeye sevk edilirken, olayda kullanılan silahlar ve diğer deliller çuvalla adliyeye getirildi. Diğer 2 şüphelinin sorgusu jandarmada devam ediyor.