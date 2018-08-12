taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.940
USD
6,4118
EURO
7,3199
ALTIN
249,65
PETR
72,9700

Adana'daki Küp Şelaleri'nde 3 kişi boğuldu

Adana'daki Küp Şelaleri'nde suya girenlerden 3 kişi boğularak hayatını kaybetti.

İHA | 12.08.2018 - 22:06..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

6 kişi Aldağ ilçesindeki Küp Şelaleri'ne gitti. Sıcaklardan dolayı serinlemek için suya girdiler. Bir süre sonra akıntıya kapılan 3 kişi hayatını kaybetti.

Adana'daki Küp Şelaleri'nde 3 kişi boğuldu

VADİ İÇİNDEKİ MAĞARADA CESETLERİ BULUNDU

Suya giren 6 kişiden 28 yaşındaki Osman Turgut, 18 yaşındaki Şevval Korkmaz ve 24 yaşındaki Savaş Turgut, boğularak hayatını kaybetti.

Akıntıya kapılarak sürüklenen grupdan 3'ü kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başarırken, diğer 3 kişi ise suda kayboldu. İhbar üzerine, arama çalışması yapmak için bir helikopter, AFAD'a bağlı arama kurtarma ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler bölgeye sevk edildi.

Yapılan çalışma sonucunda sualtı polisleri, vadi içerisinde giriş ve çıkışı açık bir mağarada kayıp 3 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Adana'daki Küp Şelaleri'nde 3 kişi boğuldu


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ODTÜ’lülerin tahliye gerekçesi

ODTÜ’lülerin tahliye gerekçesi

171
Moskova'dan Türk vatandaşlarına vize kolaylığı

Moskova'dan Türk vatandaşlarına vize kolaylığı

82
Erdoğan: Oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz

Erdoğan: Oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz

250
G.Saray 3 futbolcunun maaşını ödemekte zorlanıyor

G.Saray 3 futbolcunun maaşını ödemekte zorlanıyor

117
Başkan Erdoğan: Faiz tuzağına gelmeyiz

Başkan Erdoğan: Faiz tuzağına gelmeyiz

123
Esad rejimi ve YPG/PKK'dan İdlib ittifakı

Esad rejimi ve YPG/PKK'dan İdlib ittifakı

161
Abdurrahim Albayrak: Trump yüzünden transfer yapamıyoruz

Abdurrahim Albayrak: Trump yüzünden transfer yapamıyoruz

235
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM