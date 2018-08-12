Adana'daki Küp Şelaleri'nde 3 kişi boğuldu

6 kişi Aldağ ilçesindeki Küp Şelaleri'ne gitti. Sıcaklardan dolayı serinlemek için suya girdiler. Bir süre sonra akıntıya kapılan 3 kişi hayatını kaybetti.

VADİ İÇİNDEKİ MAĞARADA CESETLERİ BULUNDU

Suya giren 6 kişiden 28 yaşındaki Osman Turgut, 18 yaşındaki Şevval Korkmaz ve 24 yaşındaki Savaş Turgut, boğularak hayatını kaybetti.

Akıntıya kapılarak sürüklenen grupdan 3'ü kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başarırken, diğer 3 kişi ise suda kayboldu. İhbar üzerine, arama çalışması yapmak için bir helikopter, AFAD'a bağlı arama kurtarma ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler bölgeye sevk edildi.

Yapılan çalışma sonucunda sualtı polisleri, vadi içerisinde giriş ve çıkışı açık bir mağarada kayıp 3 kişinin cansız bedenine ulaştı.



