Adana'daki mucize kurtuluş kameralarda

Adana'da aniden hareket eden belediye otobüsünün önünde kalınca canını kurtarmak için 5-6 metre koşan yaşlı kadın yere kapandı. O anda kadını fark eden şoför de frene basarak durup ezilmesini engelledi.

Merkez Seyhan İlçesi Abidinpaşa Bulvarı'nda kırmızı ışıkta bekleyen belediye otobüsü, yeşil ışığın yanmasıyla birlikte hareket etti.

KAÇMAYA ÇALIŞTI

Bu sırada karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadın, hareket eden otobüsün önünde kalınca kaçmaya çalıştı.

KADIN YERE KAPANDI

Otobüsün önünden 5-6 metre koşan kadın yere kapandı. Bu sırada kadını fark eden şoför de frene basarak muhtemel bir faciayı önledi. Vatandaşların yardımına koştuğu kadın tekrar kalkıp yoluna devam etti. Kaza anı ise mobese kameralarına yansıdı.