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Adana'daki otobüs tacizcisi tutuklandı

Seyhan'da halk otobüsünde bir kadına cinsel organını gösterdiği iddiasıyla gözaltına alınan M.B, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

11.05.2017 - 16:19
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Seyhan İlçesi Reşatbey Mahallesi'nde  Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsünde kucağında bebeği olan bir kadın çığlık atarak yanında oturan M.B.'nin cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti.

CİNSEL ORGANINI ÇIKARTIP KADIN YOLCUYA GÖSTERDİ

Cinsel organını çıkartıp kadına gösterdiği iddia edilen M.B. vatandaşlar tarafından dövülüp polis çağrıldı. Kapılar kapatılarak kaçmasına izin verilmeyen M.B., olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

TUTUKLANDI

Şüpheli ifadesinin ardından 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan tutuklama istemiyle Nöbetçi 1. Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Suçlamaları kabul etmeyen M.B. tutuklandı.

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