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Adana'daki terör operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 şüphelinin 6'sının tutuklandığı bildirildi.

06.06.2017 - 13:06
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adnaa

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik kent merkezinde belirlenen 20 adrese 5 gün önce şafak vakti düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7'si kadın 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

10 KİŞİ SERBEST KALDI

Adliyeye sevk edilen zanlılardan H.K, K.K, H.T, B.G, D.K. ve A.K. tutuklandı, 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DAĞ KADROSUNA KATILANLAR VAR

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 31 Mayıs'ta düzenlediği operasyonda 16 şüpheliyi gözaltına almıştı. Zanlıların, PKK/KCK'nın mahallelerdeki korsan gösterilerini organize ettiği ve örgütün dağ kadrosuna katılıp daha sonra geri döndüğü iddia edilmişti.

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