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Adana'daki ’Toplu gitar çalma’ rekoru denemesinde hüsran

6.’sı düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Toplu gitar çalma' rekor denemesine yaklaşık 7 bin kişinin katılması beklenirken, sadece 750 kişi katıldı.

İHA | 09.04.2018 - 07:35..
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Adana’da Nisan ayının 4’ünde başlayan ‘portakal çiçeği’ kokusunun, karnaval havasında gerçekleşmesi için başlatılan ve bu yıl 6.’sı düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı’nda, Adana Gitar Festivali düzenlendi.

Adana'daki ’Toplu gitar çalma’ rekoru denemesinde hüsran

7 BİN KİŞİ BEKLENİYORDU

Festival kapsamında ise Adana başta olmak üzere, Mersin, Hatay ve farklı illerden katılacak 7 binden fazla kişinin “Akdeniz akşamları” şarkısını çalacağı belirtildi.

Adana'daki ’Toplu gitar çalma’ rekoru denemesinde hüsran

SADECE 750 KİŞİ KATILDI

Guinness Rekorlar Merkezi denetiminde bugün Beyazevler Çamlık’ta rekor denemesi gerçekleştirildi.

2009 yılında 6 bin 346 kişiyle Polonya’ya ait olan toplu gitar çalma rekorun Adana’da kırılması hedeflenirken rekor denemesine 750 kişi katıldı.

Adana'daki ’Toplu gitar çalma’ rekoru denemesinde hüsran

Sanatçı Serhan Kelleözü’nün öncülüğünde “Akdeniz akşamları” şarkısını çalan gitaristlere Kelleözü, “Bu bir başlangıç oldu. Süpersiniz. Seneye daha iyisi olacak.” dedi.

Rekoru kıramayan gitaristler daha sonra dağıldı.

Adana'daki ’Toplu gitar çalma’ rekoru denemesinde hüsran

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