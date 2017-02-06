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Adana'daki yurt yöneticileri tekrar tutuklandı

Adana'nın Aladağ ilçesindeki 12 kişinin öldüğü yurt yangını ile ilgili tahliye edilen 4 dernek yöneticisi hakkında yeni karar çıktı.

06.02.2017 - 11:48
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Adana'daki yurt yöneticileri tekrar tutuklandı

29 Kasım'da Aladağ'daki yurtta meydana gelen yangında, yangın merdiveni kapısının kilitli olması nedeniyle 11'i çocuk 12 kişi hayatını kaybetmiş, yaralanan öğenciler ise camdan atlayarak kurtulmuştu.

4 YÖNETİCİ TUTUKLANDI

Adana' nın Aladağ ilçesi'ndeki 12 kişinin öldüğü yurt yangını ile ilgili tahliye edilen 4 dernek yöneticisi tekrar tutuklandı.

Adana'daki yurt yöneticileri tekrar tutuklandı

'YANGIN MERDİVENİ KAPISI KİLİTLİ DEĞİL' DENMİŞTİ

Olayla ilgili yapılan soruşturma kapsamında mahkemeye, yangın esnasında yangın merdivenlerinin kapısının kilitli olmadığı; yurtta son denetlemenin ise Haziran 2016’da yapıldığına dair rapor sunulmuştu.

Adana'daki yurt yöneticileri tekrar tutuklandı

Adana'daki yurt yöneticileri tekrar tutuklandı

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