Adanalı aile esrarı sobada yakarken yakalandı

15 Temmuz'a gelinen süreçte yaptığı açıklamalarının sorulması üzerine konuşan Arınç, "Silahlı bir örgüt olabileceğini düşünmemiştim" dedi.

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İzetbegovic: Mladic savaş suçlusudur

Bakir İzetbegovic, Bosna Kasabı olarak anılan cani için "Mladic hem savaş suçlusu hem de korkaktır." ifadelerini kullandı.