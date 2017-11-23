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Adanalı aile esrarı sobada yakarken yakalandı

Aynı aileden 5 kişi, polis baskınında ellerindeki 1 kilo 400 gram esrarı sobada yakmaya çalıştı.

23.11.2017 - 10:07
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Adana'nın Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıldığı ihbarını aldıkları eve şafak vakti operasyon düzenledi.

Adanalı aile esrarı sobada yakarken yakalandı

KAPI KIRILDI

Özel harekat polislerinin de destek verdiği baskında, evin kapısı içerdekiler tarafından açılmayınca 'koçbaşı' ile kırıldı. Bu sırada, içeridekiler 1 kilo 400 gram esrarı, sobada yakmaya çalıştı.

ESRARA EL KONULDU

İçeri giren polisler, aynı aileden U.Y., İ.E., E.B., M.Ö. ve K.Y.'yi ellerindeki esrarı sobada yakmaya çalışırken etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan 5 şüphelinin yakmak istediği 1 kilo 400 gram esrara el konuldu.

Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor.
Adanalı aile esrarı sobada yakarken yakalandı


Adanalı aile esrarı sobada yakarken yakalandı

Adanalı aile esrarı sobada yakarken yakalandı

Adanalı aile esrarı sobada yakarken yakalandı

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