Adanalı çift dolandırıcılara kanmadı

Çukurova ilçesi, Beyazevleri Mahallesi’nde emekli öğretmen Selime Gülmez’i telefondan arayan ve kendisini polis olarak tanıtan kişi, "Hesabınızdan terör örgütüne para yatırılmış. Parayı yurt dışına göndermişsiniz. Eşiniz ve sizi tutuklayacağız. Evde altın, para ne varsa gelecek olan iki arkadaşımıza verin" dedi.

DOLANDIRICILARA KANMADILAR

Televizyon ve gazetelerden yayınlanan haberlerden dolayı kendisini arayan kişinin dolandırıcı olduğunu anlayan emekli öğretmen, inanmış gibi davranarak, evdeki hizmetçiye 155 polis imdat hattını arattı. Dolandırıcılarla konuşmaya devam eden Gülmez, şüphelileri yakalatmak için onları oyalamaya başladı. Eve gelen polisler dolandırıcıları yakalamak için kadına "Gelin altın ve paralar hazır" diye konuşmasını istedi.

POLİSLE BERABER DOLANDIRICIYI BEKLEDİLER

Gülmez bu konuşmayı yapınca dolandırıcılar "Tamam iki arkadaş gönderip altın ve paraları aldıracağız" diyerek telefonu kapattı. Polis ve Gülmez evde dolandırıcıları beklemeye başladı. Ancak aradan 45 dakika geçmesine rağmen dolandırıcılar gelmedi.

"YAKALATMAK İSTEDİM AMA GELMEDİLER"

Dolandırıcıların tuzağına düşmeyen Gülmez, “İki kişinin eve gelip altın ve paraları alacağını söylediler. O an dolandırıcı olduğunu anladım ve kendilerini yakalatmak istedim. Ancak beni kandıramadıklarını anlayan dolandırıcılar bir daha aramadı. Çok inandırıcı konuşuyorlar. Bu kadar kendimize ait özel bilgilere nereden ulaşıyorlar anlamış değilim. Kesinlikle insanlar bu tuzağa düşmesinler” dedi.

"ARTIK İNSANLAR BU TÜR DOLANDIRICILARA İNANMASIN"

Emekli makine mühendisi İbrahim Gülmez (67) ise eşini dolandırmak isteyen dolandırıcıların aynı gün kendisini dolandırmaya çalıştığını belirterek, “Beni arayan kişiler de kimlik bilgilerimi söyledikten sonra sigorta süresinin bittiğini, sigortayı yeniletmem gerektiğini söyledi. Ancak ben onlara inanmayıp şirketin ismini istedim. Daha sonra şirketin nerede olduğunu sordum. Telefonu kapatıp şirketi internetten araştırıp telefonla aradığımda böyle bir şey olmadığını öğrendim. Bunlar beni de böyle dolandırmaya çalıştı. Eşimi de dolandırmaya çalıştı. Artık insanlar bu tür dolandırıcılara inanmasın” dedi.

Olay yerine gelen polis ise yaşlı çifte polisin, savcının ve jandarmanın kesinlikle kimseden para istemeyeceğini, ayrıca telefondan ister banka, istek sigorta şirketi olsun kimseyle para işlemi yapmamaları gerektiğini söyledi.