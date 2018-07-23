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Adanalı çocukların tehlikeli serinleme yöntemi

Kavurucu sıcaklardan bunalan Adanalı çocuklar, tehlikeli olduğunu bile bile göl, nehir ve sulama kanallarına dalarak yürekleri ağızlara getiriyor.

DHA | 23.07.2018 - 09:30..
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Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle gençler ve çocuklar, çok sayıda boğulma vakasına rağmen kentteki göl, nehir ve sulama kanallarında serinlemeye devam etti.

Adanalı çocukların tehlikeli serinleme yöntemi

Kent merkezindeki Merkez Park yakınlarındaki Seyhan Nehri üzerindeki asma köprü de serinlemek isteyen çocukların uğrak noktası oldu.

Adanalı çocukların tehlikeli serinleme yöntemi

BOĞULANLARI KENDİLERİ KURTARIYOR

Birbirleriyle şakalaşan çocuk ve gençler, köprüden suya atladı. Bazı gençler boğulma tehlikesinden korkmadığını belirtti.

Muhammed Duran (11), tehlikeden korktuğunu ama yüzmeye devam ettiğini belirterek, "Boğulanları biz kurtarıyoruz. Ensesinden çekerek 5 kişiyi kurtardım." dedi.

Adanalı çocukların tehlikeli serinleme yöntemi

Adanalı çocukların tehlikeli serinleme yöntemi

Adanalı çocukların tehlikeli serinleme yöntemi



Adanalı çocukların tehlikeli serinleme yöntemi



Adanalı çocukların tehlikeli serinleme yöntemi

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