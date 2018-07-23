Adanalı çocukların tehlikeli serinleme yöntemi

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle gençler ve çocuklar, çok sayıda boğulma vakasına rağmen kentteki göl, nehir ve sulama kanallarında serinlemeye devam etti.

Kent merkezindeki Merkez Park yakınlarındaki Seyhan Nehri üzerindeki asma köprü de serinlemek isteyen çocukların uğrak noktası oldu.

BOĞULANLARI KENDİLERİ KURTARIYOR

Birbirleriyle şakalaşan çocuk ve gençler, köprüden suya atladı. Bazı gençler boğulma tehlikesinden korkmadığını belirtti.

Muhammed Duran (11), tehlikeden korktuğunu ama yüzmeye devam ettiğini belirterek, "Boğulanları biz kurtarıyoruz. Ensesinden çekerek 5 kişiyi kurtardım." dedi.