Adanalı hırsız yakalanınca ikinci kattan atladı

Olay, Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi 1630. Sokak içerisinde bulunan bir müstakil evde meydana geldi. Cengiz N. soymak için girdiği iki katlı müstakil evde, ev sahibi Nusret Yaş ile karşılaştı.

İKİNCİ KATTAN ATLADI

Ev sahibinden kaçmak isteyen Cengiz N. ikinci kattan aşağı atladı. Bunun üzerine Cengiz N. yaralandı. Ev sahibi durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

"TÖVBE TÖVBE"

Basın mensuplarının hırsızlık yapmak için mi eve girdiniz sorusuna, Cengiz N., ”Ben mi hırsızlık yapmaya girdim. Tövbe tövbe” diyerek kendini savundu. Cengiz N. sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.