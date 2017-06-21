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Adanalı hırsızların hızlı soygunu

Adana'da hırsızlar inşaat halinde bir villaya girerek 2 günde taşınan eşyaları 2 saatte çaldılar.

21.06.2017 - 09:50
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adana

Olay, merkez Çukurova İlçesi Karslılar Mahallesi'nde meydana geldi. Gece bilinmeyen bir saatte inşaata gelen hırsızlar, deponun plastik kapısını kırarak içeri girdi.

30 BİN TL'LİK MALZEMEYİ 2 SAATTE TAŞIDILAR

Hırsızlar 30 bin lira değerindeki banyo malzemeleri çalarak kayıplara karıştı. Sabah montaj için inşaata gelen ustalar, 12 eve ait klozet ve lavaboların yerinde olmadığını görünce, inşaat sahibi İlker Gönen'e haber verdi. Kısa bir sürede inşaata gelen Gönen, "Bu malzemeleri 2 günde kamyonla zor getirdik, hırsızlar 2 saat içinde her şeyi alıp götürmüş." dedi.

Polisler, kapı kilidini kırarak içeri giren hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Adanalı hırsızların hızlı soygunu

Adanalı hırsızların hızlı soygunu

Adanalı hırsızların hızlı soygunu

Adanalı hırsızların hızlı soygunu

Adanalı hırsızların hızlı soygunu

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