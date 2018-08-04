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Adanalı Pempe Panter hakkında karar çıktı

Kentte düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan Pembe Panter lakaplı Ayşe B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 04.08.2018 - 15:42..
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Polis 24 yaşındaki Ayşe B.’nin sosyal medya üzerinden anlaştığı kişilerle fuhuş yaptığı ve fuhuş için yer temin ettiğini saptadı.

VİP VUHUŞ

Bunun üzerine polis düzenlendiği operasyonla Ayşe B.’yi gözaltına aldı. "Pembe Panter" lakabıyla bilinen "Vip" fuhuş yaptığı iddia edilen Ayşe B’nin, anlaştığı kişilere sosyal medyadan görüntülü olarak kendisini gösterdiği öğrenildi.

Sosyal medya üzerinden anlaştığı kişilere lüks otellerde geceliği 3 bin liradan "Vip" fuhuş yaptığı ileri sürülen Ayşe B.’nin aynı zamanda 500 TL’ye fuhuş için yer temin ettiği belirtildi.

Adanalı Pempe Panter hakkında karar çıktı

TUTUKLAMA KARARI

Ayşe B’nin emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Ayşe B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adanalı Pempe Panter hakkında karar çıktı VİDEO

Adanalı Pempe Panter hakkında karar çıktı

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