taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.80855
Euro
6.62485
Altın
1177.28
Borsa
88425.94

Adanalılar 3 günde 1 ton altın bozdurdu

Başkan Erdoğan'ın 'altınlarınızı bozdurun' çağrısına kayıtsız kalmayan Adanalılar 3 gün içinde 1 ton altın bozdururken, kuyumcularda yoğunluk yaşanmaya devam ediyor.

İHA | 16.08.2018 - 15:36..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vatandaşlara çağrıda bulunmasının ardından Adana’da 3 gün içinde 1 ton altının bozdurularak kendilerine geri döndüğünü ve bu durumun artarak devam ettiğini söyledi.

"VATANDAŞ ELİNDEKİ ALTINLARI SATTI"

Adana’da özellikle cuma gününden beri ciddi bir eylem olduğunun altını çizen Başman, “Bu durum satış değil aksine bugüne kadar sattığımız altınların geriye gelişiydi. Vatandaş elindeki altınları sattı. Cumhurbaşkanının açıklamaları halkı motive etti ve Adana’da hızlı bir şekilde altın dönüşümü gerçekleşti.” dedi.

Adanalılar 3 günde 1 ton altın bozdurdu


"3 GÜN İÇERİSİNDE 1 TON ALTIN ESNAFA GERİ DÖNDÜ"

Kuyumcular Odası Başkanı Başman, özellikle geçtiğimiz Cumartesi, Pazartesi ve Salı günleri içerisinde 3 günde 1 ton civarında altının esnafa geri döndüğünü ifade ederek, "Şu günlerde bu rakamı geçmişizdir de. Son 2 gündür bu durum yavaşlamaya başladı tabii ama asıl sebep yastık altındaki altının azalmasından kaynaklanıyor.” şeklinde konuştu.

Kuyumcu esnafı Gencer Dostlar da vatandaşın altın bozdurma talebinin iyi olduğunu belirterek, "İç piyasaya yoğun bir altın giriyor. Müşteriler tarafından inanılmaz bir altın satışı var. Bizler tabii ki bu altınları almak için mücadele ediyoruz. Müşterileri mağdur etmemek için, en iyi fiyata almaya çalışıyoruz.” dedi.

Adanalılar 3 günde 1 ton altın bozdurdu


"SON 1 HAFTADA BİZE 15 KİLO ALTIN SATILDI"

Son bir haftadır işlerin çok yoğun olduğunun altını çizen Dostlar, "Bizler de bu durumdan memnunuz. Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra vatandaşlar altınlarını, dolarlarını satıyor. Son bir hafta içerisinde bizim altın satışımız 100 gram ile 150 gram arası değişiyor. Bu satışlarda mecburiyetten dolayı alan vatandaşlar. Sünnet, düğün, doğum bu tarz şeyler için alıyorlar. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasından sonra vatandaşların bize altın satışı 10-15 kiloyu buldu” diye konuştu.

Adanalılar 3 günde 1 ton altın bozdurdu

Adanalılar 3 günde 1 ton altın bozdurdu


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CNN: Türkiye ile ticari savaş ABD borsalarını batırdı

CNN: Türkiye ile ticari savaş ABD borsalarını batırdı

313
Katar'ın ardından Çin de Türkiye'ye dev yatırım hazırlığında

Katar'ın ardından Çin de Türkiye'ye dev yatırım hazırlığında

114
Benzin ve motorine ÖTV zammı

Benzin ve motorine ÖTV zammı

538
Adıyaman'da çatışma: 4 şehit, 6 yaralı

Adıyaman'da çatışma: 4 şehit, 6 yaralı

203
IMF Türkiye'deki ekonomik durumu takip ediyor

IMF Türkiye'deki ekonomik durumu takip ediyor

119
Amerikalıların Türkiye kaygısı

Amerikalıların Türkiye kaygısı

82
Doğubank iPhone siparişlerini iptal etti

Doğubank iPhone siparişlerini iptal etti

203
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM