Adanalılar 3. sayfa haberlerinden çıkmak için çalışıyor

Sık sık adli olaylarla gündeme gelen kentin bu imajını kırmak için tanıtım kampanyası başlatan gönüllü ordusunun sloganı da ilginç: “Atarlıyız ama yufka yürekliyiz.”





ADANA'NIN DOĞAL GÜZELLİKLERİNİ TANITIYORLAR

Kampanyaya işadamları ve sanayi odalarının bir araya gelip kurduğu ATAK AŞ yani Adana Tanıtım ve Kalkınma AŞ, öncülük ediyor. ATAK AŞ yurtiçi ve yurtdışından misafirleri ağırlıyor. Adana’nın doğal güzellikleri, lezzetli kebapları, tatlıları ve el sanatlarıyla yapılan tanıtım turlarına, kentteki esnaf da destek veriyor.

Habertürk'ün haberine göre, ATAK’ın Genel Müdürü İlhami Günsel’in tüm günü Adana’yı tanıtmakla geçiyor. Organizasyonun tamamen gönüllülerden oluştuğunu söyleyen Günsel, amaçlarını şöyle anlatıyor:

"BİR ÇOK KİŞİ ADANA'YI ADLİ OLAYLARLA ÖZDEŞLEŞTİRİYOR"

“Kent adına yerel, ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtım yapıyoruz. Üniversiteler ve STK’larla birlikte hareket ediyoruz. Nisanda yapılacak Portakal Çiçeği Festivali’ne hazırlık yapıyoruz. Kar amacı gütmüyoruz. İşimiz Adana... Birçok kişi Adana’yı adli olaylarla özdeşleştiriyor. Bu yanlış bir algı. Adanalılar tabiri caizse biraz atarlıdır. Ama yufka yüreklidir, misafir sever, bir adım atana bin adımla gider.”

"CAZİBE MERKEZİ OLABİLİR"

ATAK olarak büyük projelerinin olduğunu söyleyen Günsel, “Şehiriçi turistik otobüs gezisi, gurme turu, kebap atölyesi gibi çalışmalar projelerden bazıları. Kentteki tüm bu yenilikler son zamanlarda gezginlerin ve ulusal basın yayın kuruluşlarının dikkatini çekiyor.

Adana, Ortadoğu, Afrika ve Asya pazarları için merkez olabilir. Son olarak Lübnan’la turizm bağlantılarını güçlendirmek için çalışmalar yapıyoruz.