Adanalılar fındık büyüklüğündeki doluyla kar topu oynadı

Adana’da gün boyunca devam sağan yağış saat 18.30 sıralarında yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 10 dakika boyunca fındık büyüklüğünde yağan dolu sebebiyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Fındık büyüklüğündeki dolu taneleri caddeleri kaplarken, şehir kar yapmış gibi beyaza büründü.

"DOLUYLA KAR TOPU OYNADILAR"

Bazı gençler ise dolu yağdıktan sonra, arkadaşlarıyla dışarı çıkıp doluları ellerine alıp kar topu savaşı yaptı. Bu gençlerde biri, ”Kar topu oynuyoruz. Adanalı olarak biz de böyleyiz. Doluyla kar oynuyoruz, daha önce hiç kar görmedim” dedi.