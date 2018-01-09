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Adanalılardan seyyar satıcı hassasiyeti

Zabıtadan kaçan seyyar satıcının sattığı çilek yere dökülünce vatandaş satın alarak yardım etti.

İHA | 09.01.2018 - 02:34..
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Adana’da Atatürk Caddesi’nde zabıta ekiplerinden kaçmaya çalışan seyyar satıcı yakalanınca tablasındaki çilekler yere döküldü.

ZABITA TEZGAHLA AYRILDI, VATANDAŞ ÇİLEKLER SATIN ALDI

Ekipler seyyar satıcının tablasını alarak olay yerinden ayrılırken yere dökülen çileği çevredeki vatandaşlar satın almak için birbiriyle yarıştı. Bu anları cep telefonuna kaydeden vatandaş ise “Vatandaşlar yere dökülen çileği tek tek toplayıp satın alıyor. Bir yandan insanlık bir yandan insafsızlık” diye yaşanan olaya sitem etti.

Adanalılardan seyyar satıcı hassasiyeti

Adanalılardan seyyar satıcı hassasiyeti

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