Adana’nın metrosu kadınlara emanet

Belediye otobüslerinde 120 kadın şoföre istihdam sağlayan Adana Büyükşehir Belediyesi, Hafif Raylı Sistem’de de kadınları baş tacı etti. Vatman koltuğunda oturan Simge Özkan, Gülten Kaya, Nazlı Baştuğ ve Gülşah Çinçin, demir yollara zarafet kattı.

32 KİŞİLİK KADIN KADROSU

Hayata dair her alanda kadının erkekle birlikte eşit fırsatlara ulaşabilmesinin çok önemli olduğu görüşünü birçok platformda dile getiren Başkan Hüseyin Sözlü, kadın lehine pozitif ayrımcılığı 32 kişilik vatman kadrosunda da ortaya koydu.

DEV TRAMVAYLARA HÜKMEDİYORLAR

13.5 kilometrelik güzergahta 06.00-23.00 saatleri arasında 13 istasyonda toplu ulaşım hizmeti veren Adana Metrosu’nda dev tramvaylara hükmeden kadın vatmanlar, bu işin hem yorucu, hem de dikkat gerektirdiği için kolay olmadığını belirtiyor. En çok duraklarda yolcuların sıkışma riskine çok dikkat eden vatmanlar, direksiyonu olmayan tramvayı kumanda koluyla kontrol ediyor. Kolu öne iterek tramvayın ileri, geri çekerek durmasını sağlayan vatmanlar, bu konuda meraklı vatandaşların sorularını sabırla cevaplandırırken, güleryüzlü davranışlarıyla sempati topluyor.