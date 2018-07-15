taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.898
USD
4,8561
EURO
5,6707
ALTIN
194,02
PETR
74,8600

Adapazarı'da araçlar suda mahsur kaldı

Sakarya Adapazarı'nda etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar su altında kaldı. Mahsur kalan araçların sürücüleri zor anlar yaşandı.

DHA | 15.07.2018 - 16:00..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Adapazarı'da, öğle saatlerinde etkili olan sağanak, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Kısa süreli şiddetli yağış nedeniyle yollar göle döndü.

ARAÇLAR SUYUN İÇİNDE KALDI

15 Temmuz Camili Mahallesi'nde ulaşımın sağlandığı ana cadde sular altında kalırken, sürücüler ise ilerlemekte güçlük çekti. Bazı sürücüler, yolun ortasında kalırken, çevredekiler yardıma koştu. Araçlar, sudan çıkarılırken, kanalların açılmasıyla su çekildi.

Adapazarı'da araçlar suda mahsur kaldı

"DAHA ÖNCE AYNI OLAY YİNE TEKRARLANDI"

Su baskının olduğu bölgede kafe işleten İrfan Gülen, "Vadiden aşağı gelen sel suyu, burayı bu hale getirdi. Daha önce aynı olay yine tekrarlandı. Belediye geldi; kapakları açtı, gitti. Çamuru burada bıraktı. Yukarıdan gelen derede menfezin ağzı yetmiyor, suyu almayınca yola geliyor sonra burası komple çamur deryası. Araçlar burada yolda kaldı, gidemedi. Vatandaşlar itti araçları. 50 santim yüksekliğinde su birikintisi yığıldı" dedi.

Adapazarı'da araçlar suda mahsur kaldı



Adapazarı'da araçlar suda mahsur kaldı



Adapazarı'da araçlar suda mahsur kaldı




Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Adnan Oktar'ın gözde kediciği Tülay Kumaşçı gözaltında

Adnan Oktar'ın gözde kediciği Tülay Kumaşçı gözaltında

70
7 yeni Başkanlık kararnamesi yayınlandı

7 yeni Başkanlık kararnamesi yayınlandı

44
Eren Bülbül'ü şehit eden teröristler öldürüldü

Eren Bülbül'ü şehit eden teröristler öldürüldü

134
Hatice Halisdemir 15 Temmuz gecesini anlattı

Hatice Halisdemir 15 Temmuz gecesini anlattı

111
15 Temmuz'da kim ne yaptı

15 Temmuz'da kim ne yaptı

97
BRICS'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel davet

BRICS'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel davet

30
TSK'nın yönetiminde yeni dönem

TSK'nın yönetiminde yeni dönem

61
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM