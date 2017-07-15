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Adapazarı'nda 10 bin kişi yürüdü

Adapazarı'nda, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü etkinliğinde yaklaşık 10 bin kişi ellerinde bayraklarla sloganlar atarak yürüdü.

15.07.2017 - 21:47
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Adapazarı'nda 10 bin kişi yürüdü

Adapazarı'nda 15 Temmuz yıldönümü etkinlikleri kapsamında yürüyüş için Atatürk Stadyumu önünde toplanıldı. Ellerinde Türk bayrakları olan vatandaşlar buradan yürümeye başladı.

DARBEYE KARŞI OMUZ OMUZA

Yaklaşık 10 bin kişi 'Darbeye karşı omuz omuza' sloganları atıp tekbirler getirerek Çark Caddesi'ne girdi. 'Vatan haini FETÖ' ve 'Kahpe FETÖ' yazılı pankartlar taşıyan binlerce kişi caddeyi taşıdıkları bayraklarla kırmızı beyaza bürüdü.

Adapazarı'nda 10 bin kişi yürüdü

ESNAF ALKIŞLARLA DESTEK VERDİ

Etkinliğe katılanlar 15 Temmuz'da şehit olanların isimleri okunduğunda hep bir ağızdan 'burada' diye bağırdı. Caddedeki esnaf ve vatandaşlar pencerelere ve dükkanlarının önüne çıkarak yürüyüşe katılanlara alkışlarla destek verdi.

Kalabalık yaklaşık 2 kilometre yürüyerek 11 Temmuz'da başladıkları Demokrasi Nöbeti'nin son gecesini geçirecekleri Demokrasi Meydanı'na ulaştı.

Adapazarı'nda 10 bin kişi yürüdü

Adapazarı'nda 10 bin kişi yürüdü

Adapazarı'nda 10 bin kişi yürüdü

Adapazarı'nda 10 bin kişi yürüdü

Adapazarı'nda 10 bin kişi yürüdü

Adapazarı'nda 10 bin kişi yürüdü

Adapazarı'nda 10 bin kişi yürüdü

Adapazarı'nda 10 bin kişi yürüdü

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