Adapazarı'nda kamyon ve otomobil çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı

Yemenli Gazeteciler Sendikası, yıllardır devam eden iç savaş hakkında açıklama yaptı. Sendika, 4 yılda 26 gazetecinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Türkiye ve Japonya istihdam görüşmesi yaptı

4

Kırıkkale'de fırıncılar tartıştı silah ateşlendi: 4 yaralı

Kırıkkale'de yan yana bulunan iki fırından birinin işletmecisi ve birinin mülk sahibi arasında yaşanan tartışma sonucu birisi silahla olmak üzere 4 kişi yaralandı.