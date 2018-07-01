taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.520
USD
4,5867
EURO
5,3637
ALTIN
184,76
PETR
79,2300

Adapazarı'nda otomobil iki kadına çarptı

Adapazarı'da kontrolden çıkan araç iki kişiye çarparak yaraladı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA | 01.07.2018 - 14:42..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Kaza, dün sabah saatlerinde, Adapazarı'nın işlek caddelerinden Maltepe Mahallesi'ndeki Orhangazi Caddesi'nde meydana geldi. S.A. yönetimindeki 41 PR 104 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolden çıkıp, sağa- sola savrularak, kaldırımda yürüyen 2 kadına çarptı.

Adapazarı'nda otomobil iki kadına çarptı

2 YARALI TEDAVİ ALTINDA

Kazada, havada takla atıp düşen kadınlar, yaralandı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 2 kadın, tedaviye alındı. Kaza anı ise yol üzerindeki iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Adapazarı'nda otomobil iki kadına çarptı ViDEO

Görüntülerde, otomobilin yolun karşıya geçip, kaldırıma ulaşan 2 kadına çarptığı, kadınların havaya savrulması yer alıyor.

Adapazarı'nda otomobil iki kadına çarptı

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Bu sırada kaldırımda olan ve kazaya tanıklık edenlerin de ellerini başlarına götürüp, olduğu yerde kaldığı ve yardıma koşmaları da kameraya yansıdı. Hastanede tedavi gören 2 kişin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kabe imamına ABD protestosu

Kabe imamına ABD protestosu

429
Muharrem İnce-Yılmaz Özdil kavgası

Muharrem İnce-Yılmaz Özdil kavgası

161
Kılıçdaroğlu: Milletvekili transferi vatandaşa ihanettir

Kılıçdaroğlu: Milletvekili transferi vatandaşa ihanettir

161
Muharrem İnce'nin gazetecilikten anladığı

Muharrem İnce'nin gazetecilikten anladığı

83
YKS'ye koşarak gitti ama yetişemedi

YKS'ye koşarak gitti ama yetişemedi

171
Adil Öksüz'ü arayan ekibin müdürünün ihaneti

Adil Öksüz'ü arayan ekibin müdürünün ihaneti

146
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefi yerel seçimler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefi yerel seçimler

280
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM