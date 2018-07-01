Kaza, dün sabah saatlerinde, Adapazarı'nın işlek caddelerinden Maltepe Mahallesi'ndeki Orhangazi Caddesi'nde meydana geldi. S.A. yönetimindeki 41 PR 104 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolden çıkıp, sağa- sola savrularak, kaldırımda yürüyen 2 kadına çarptı.

2 YARALI TEDAVİ ALTINDA

Kazada, havada takla atıp düşen kadınlar, yaralandı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 2 kadın, tedaviye alındı. Kaza anı ise yol üzerindeki iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Adapazarı'nda otomobil iki kadına çarptı ViDEO

Görüntülerde, otomobilin yolun karşıya geçip, kaldırıma ulaşan 2 kadına çarptığı, kadınların havaya savrulması yer alıyor.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Bu sırada kaldırımda olan ve kazaya tanıklık edenlerin de ellerini başlarına götürüp, olduğu yerde kaldığı ve yardıma koşmaları da kameraya yansıdı. Hastanede tedavi gören 2 kişin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.