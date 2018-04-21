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Adaylık açıklamaları CHP'yi karıştırdı

Öztürk Yılmaz ile Didem Engin'in Cumhurbaşkanlığına aday olmasına tepki gösteren CHP Sözcüsü, "Bunları ciddiye almayın" dedi.

Haber Merkezi | 21.04.2018 - 08:30..
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Adaylık açıklamaları CHP'yi karıştırdı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 24 Haziran'da yapılacağının duyurulması CHP'yi karıştırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı girdiği tüm seçimleri kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylık konusunda kararını veremedi.

CHP'DE HERKES ADAY OLUYOR

CHP'deki bu belirsizlikten yararlanan Öztürk Yılmaz ve Didem Engin, Cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıkladı.

CHP'de şimdiden iki ismin aday olması, Muharrem İnce'nin de aday olacağının konuşulması parti içerisinde rahatsızlığa neden oldu.

"CİDDİYE ALINACAK BİR KONU DEĞİL"

Halk TV canlı yayınına konuk olan CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, adaylık açıklamalarıyla ilgili şunları söyledi: "Bugünkü adaylık açıklamaları ciddiye alınacak bir konu değildir. Ciddiye alınıp üzerine konuşulacak bir konu da değildir. Partinin genel başkanı bu konuda 40 kere düşünüp 1 kere konuşurken, bizim 100 kere düşünüp 1 kere konuşmaktan bile imtina etmemiz gerekir."

Tezcan: Adaylık açıklamaları ciddiye alınacak bir konu değil VİDEO

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