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ADD skandal paylaşım sonrası geri adım attı

Yaptığı 27 Mayıs paylaşımıyla büyük tepki alan ADD, geri adım atarak attığı skandal tweet'i kaldırdı ve açıklama yaptı.

Haber Merkezi | 29.05.2018 - 07:40..
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ADD skandal paylaşım sonrası geri adım attı

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) meşru hükümete karşı yapılmış olan ve sonunda Adnan Menderes'in idam edildiği 27 Mayıs Darbesi'ni öven bir paylaşım yaptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Paylaşımın ardından ADD'ye yönelik soruşturma başlatıldı.

TEPKİLER BÜYÜK OLDU

ADD'nin bu skandal tweet'ine her kesimden insanlar tarafından büyük tepki gösterildi. Darbeyi öven paylaşım tepkilerin ardından hesaptan kaldırıldı. Bu geri adımla beraber bir de dernekten açıklama geldi.

ADD skandal paylaşım sonrası geri adım attı

HEM SİLDİLER HEM DE BİZLE ALAKASI YOK DEDİLER

Paylaşımın ADD yönetiminin bilgisi ve onayı olamadan yapıldığı belirtilen açıklamada, "27 Mayıs’ ile ilgili tweet, ADD Genel Başkan ve Genel Yönetim Kurulu üyelerinin bilgisi, onayı ve kararı olmaksızın paylaşılmıştır. Söz konusu tweet, Atatürkçü Düşünce Derneği kurumsal kimliğini ve görüşünü yansıtmamaktadır. Atatürkçü Düşünce Derneği’nin konu ile ilgili resmi görüşü sitemizde yayınlanmaktadır" denildi.

ADD skandal paylaşım sonrası geri adım attı

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