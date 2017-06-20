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Adele Londralı itfaiyecileri ziyaret etti

Ünlü İngiliz şarkıcı Adele, Grenfell Tower yangınındaki görevli itfaiyecilerle bir araya gelerek onlara teşekkür etti.

20.06.2017 - 09:47
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Geçen hafta Londra'nın Kensington semtinde meydana gelen yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 79'a çıktı. Sayının daha da artacağı düşünülüyor.

Adele Londralı itfaiyecileri ziyaret etti

BÖLGEYİ ZİYARET ETMİŞTİ

Grammy ödüllü şarkıcı Adele, yangının meydana geldiği ilk saatlerde bölgeyi ziyaret etmişti. Büyük üzüntü yaşayan Adele, kurbanların yakınlarına sarılarak onlara hem yardım, hem de teselli etmişti.

Adele Londralı itfaiyecileri ziyaret etti

YANGINDA GÖREVLİ İTFAİYECİLERİ ZİYARET ETTİ

Adele, şimdi de Grenfell Tower binasının söndürülmesinde görev alan itfaiyecileri ziyaret etti. Londra'nın batı bölgesinde bulunan Chelsea İtfaiye Merkez'ini ziyaret eden şarkıcı, itfaiye görevlileriyle birlikte çay içip sohbet etti.

Adele Londralı itfaiyecileri ziyaret etti

İTFAİYECİLERİ 'KAHRAMAN' OLARAK TANIMLADI

Londralı yıldız, insanların kötü günlerinde bir arada olup birbirlerine yardım etmesi gerektiğine dikkat çekti. Adele, kendi hayatlarını riske atıp 24 katlı sosyal konuttaki yangını söndürmeye çalışan itfaiyecileri "kahraman" olarak tanımladı.

Adele Londralı itfaiyecileri ziyaret etti

Adele Londralı itfaiyecileri ziyaret etti

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