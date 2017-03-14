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Adele turnelerde sahneye kutu içinde getiriliyor

Ünlü İngiliz şarkıcı Adele'in, turneler sırasında uyguladığı ilginç bir yöntem ortaya çıktı.

14.03.2017 - 10:20
  1. Haberler
  2. Magazin

adele

Şu sıralar turne kapsamında Avustralya’da olan ünlü şarkıcının, stadyumlarda verdiği konserlerde sahneye bir kutu içinde ulaştığı iddia edildi.

SAHNE EKİPMANLARININ KUTUSUNDA SAHNEYE GETİRİLİYOR

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Adele, bu iş için sahne ekipmanlarının taşındığı kutuları kullanıyor. Şarkıcıya yakın bir kaynak, Adele’in stadyumlarda sahneye ulaşan yeraltı tünelleri bulunmaması nedeniyle bu yolu seçtiğini söyledi.

Adele turnelerde sahneye kutu içinde getiriliyor

"SAHNEYE ÇIKANA KADAR SIRILSIKLAM OLUYORUM" DEMİŞTİ

28 yaşındaki şarkıcı ise daha önce verdiği bir röportajda, “Sahneye çıkana kadar sırılsıklam oluyorum. Size bunun sebebini şu an açıklayamam ama öğrendiğinizde çok güleceksiniz” açıklamasını yapmıştı.

Adele turnelerde sahneye kutu içinde getiriliyor

Adele turnelerde sahneye kutu içinde getiriliyor

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