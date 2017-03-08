Adem Huduti'nin ayakkabısındaki bağcık detayı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olan eski 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti hakkında ilginç bir görüntü yansıdı.

AYAKKABILARINDA BAĞCIK YOK

Huduti'nin, Malatya'da görülen duruşma öncesi cezaevi aracından salona geçerken çekilen fotoğrafında, ayakkabılarında bağcık olmaması dikkat çekti.

İNTİHARA KARŞI ÖNLEM

Darbe girişimine karışan en yüksek rütbeli asker olan Huduti'nin bu durumu, intihar etmemesi için alınan bir önlem olarak belirtildi.



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