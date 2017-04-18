Adil Gür: Kararsızları eşit dağıtmıştık

RS FM'de Yavuz Oğhan'ın Bidebunudinle programına konuk olan A&G Araştırma'nın Genel Müdürü Adil Gür, anayasa değişikliği referandum sonucunu değerlendirdi.

Adil Gür, %60.8 Evet çıkacağı yönündeki tahmininin tutmamasına ilişkin "Kararsızları her zaman orantısal olarak dağıtırız. Bu defa kararsızların orantısal olarak dağıtılması, hataya yol açmış olabilir" dedi.

"SEÇMEN AİDİYETİ REFERANDUMDA GEÇERLİ DEĞİL DEMEK Kİ"

Sputnik'in haberine göre referandumda yüzde 60.8 oranında 'Evet' çıkacağını ifade eden Gür, tahmininin tutmaması üzerine şunları söyledi: "Kararsızları her zaman orantısal olarak dağıtırız. Bu defa kararsızların orantısal olarak dağıtılması, hataya yol açmış olabilir. Her seçimde de böyle yaparız. Seçmen aidiyeti referandumda geçerli değil demek ki."

"İtibar kaybettiğini" kabul eden Gür, sonraki seçimlerde bunu telafi etmeye çalışacaklarını belirtti.