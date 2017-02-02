Adil Gür referandum araştırması sonucunu açıkladı

AK Parti ile MHP’nin mutabakata vardığı Anayasa değişikliği için son sözü Nisandaki referandumda millet söyleyecek.

Türkiye’nin önde gelen araştırma kuruluşlarından A&G’nin Yönetim Kurulu Başkanı Adil Gür, son yaptığı kamuoyu yoklamasının ipuçlarını açıkladı.

Akşam'a konuşan Gür, 'hayır' spekülasyonlarının gerçek dışı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı;

KATILIM YÜKSEK OLACAK

"Referanduma katılımın düşük olacağı yönünde görüşler var. Yaptığımız araştırmada aksine seçmenin yüzde 81-82’lik bölümü sandığa mutlaka gideceğini söylüyor.

MHP SEÇMENİNİN ÜÇTE 1'İ KARARSIZ

MHP seçmeninin dörtte üçünün “hayır” oyu vereceği yönünde yapılan spekülasyonlar da gerçeği yansıtmıyor. Bizim araştırmamızda MHP seçmeninin üçte biri kesin olarak “evet” diyeceğini, üçte biri de “hayır” oyu vereceğini söylüyor. MHP seçmeninin diğer üçte biri ise henüz “kararsız” durumda.

'EVET' YÜZDE 54 BANDINDA

Anayasa değişikliği için sandığa gidecek olan seçmene, oyunu hangi kritere göre kullanacağı sorusunu da yönelttik.

“Evet” oyu vereceklerin önemli bir bölümü, bunun sebebini “Erdoğan’a duyduğumuz güven” olarak, “Hayır” oyu verecekler ise “Erdoğan karşıtlığı” ile açıklıyor. “Evet” oyları % 54 bandında görünüyor."