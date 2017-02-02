taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.614
USD
3,7404
EURO
4,0400
ALTIN
146,01
PETR
56,5900

Adil Gür referandum araştırması sonucunu açıkladı

A&G’nin Yönetim Kurulu Başkanı Adil Gür, yapılan ankete göre evet oylarının % 54 bandında olduğunu söyledi.

02.02.2017 - 11:25
  1. Haberler
  2. Gündem
Adil Gür referandum araştırması sonucunu açıkladı

d

AK Parti ile MHP’nin mutabakata vardığı Anayasa değişikliği için son sözü Nisandaki referandumda millet söyleyecek.

Türkiye’nin önde gelen araştırma kuruluşlarından A&G’nin Yönetim Kurulu Başkanı Adil Gür, son yaptığı kamuoyu yoklamasının ipuçlarını açıkladı.

Akşam'a konuşan Gür, 'hayır' spekülasyonlarının gerçek dışı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı;

KATILIM YÜKSEK OLACAK

"Referanduma katılımın düşük olacağı yönünde görüşler var. Yaptığımız araştırmada aksine seçmenin yüzde 81-82’lik bölümü sandığa mutlaka gideceğini söylüyor.

MHP SEÇMENİNİN ÜÇTE 1'İ KARARSIZ

MHP seçmeninin dörtte üçünün “hayır” oyu vereceği yönünde yapılan spekülasyonlar da gerçeği yansıtmıyor. Bizim araştırmamızda MHP seçmeninin üçte biri kesin olarak “evet” diyeceğini, üçte biri de “hayır” oyu vereceğini söylüyor. MHP seçmeninin diğer üçte biri ise henüz “kararsız” durumda.

'EVET' YÜZDE 54 BANDINDA

Anayasa değişikliği için sandığa gidecek olan seçmene, oyunu hangi kritere göre kullanacağı sorusunu da yönelttik.

“Evet” oyu vereceklerin önemli bir bölümü, bunun sebebini “Erdoğan’a duyduğumuz güven” olarak, “Hayır” oyu verecekler ise “Erdoğan karşıtlığı” ile açıklıyor. “Evet” oyları % 54 bandında görünüyor."

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Habertürk'te hukukçuların söz hakkı kavgası

Habertürk'te hukukçuların söz hakkı kavgası

69
Cumhuriyetçilerden Trump'ın kabinesi için tarihi adım

Cumhuriyetçilerden Trump'ın kabinesi için tarihi adım

61
Çavuşoğlu'ndan Yunan bakana: Aklını başına topla

Çavuşoğlu'ndan Yunan bakana: Aklını başına topla

64
Yarbay Bilgehan Bülbül Kardak dönüşü gözaltına alındı

Yarbay Bilgehan Bülbül Kardak dönüşü gözaltına alındı

52
Caner'in öfkesi dinmiyor

Caner'in öfkesi dinmiyor

25
Terör örgütü PKK'dan referandumda 'hayır' çağrısı

Terör örgütü PKK'dan referandumda 'hayır' çağrısı

86
Kılıçdaroğlu, Bahçeli'nin kararını değerlendirdi

Kılıçdaroğlu, Bahçeli'nin kararını değerlendirdi

271
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM