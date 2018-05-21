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Adil Gür'e göre seçimler ilk turda bitecek

A&G Araştırma'nın sahibi Adil Gür, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 55 oy oranına ulaşacağını söyledi.

Haber Merkezi | 21.05.2018 - 07:48..
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Adil Gür'e göre seçimler ilk turda bitecek

Adil Gür'e göre seçimler ilk turda bitecek

Araştırma şirketleri, 24 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi kamuoyunun nabzını sıklıkla tutmaya başladı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin son rakamlar, A&G Araştırma'nın sahibi Adil Gür'den geldi.

SEÇİMLER İLK TURDA BİTER

Akşam'a Adil Gür, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranının yüzde 55 seviyesinde olduğunu ifade etti.

Seçimlerin ikinci tura kalmayacağını belirten Adil Gür, CHP'nin adayı Muharrem İnce için de bir yorumda bulundu.

Gür, İnce'nin CHP'nin genel seçimde aldığı oy oranının üzerine çıkabileceğini söyledi.

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