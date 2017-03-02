taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.851
USD
3,6677
EURO
3,8668
ALTIN
146,95
PETR
56,2900

Adil Öksüz'e benzetilen kişi konuştu

FETÖ'nün firari imamı Adil Öksüz'e benzetilen Abdullah Çelik, canlı yayına bağlanarak FETÖ'ye lanet yağdırdı.

02.03.2017 - 10:56
  1. Haberler
  2. Gündem
Adil Öksüz'e benzetilen kişi konuştu

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Portabello Antika Pazarında bir Türk vatandaşının çektiği fotoğraftaki kişinin 15 Temmuz darbe girişiminin iki numaralı ismi Adil Öksüz’e olan benzerliği sosyal medyada geniş yer buldu.

İSTİHBARAT ARAŞTIRDI

İstihbarat birimleri tarafından yapılan incelemede Londra’da çekildiği belirtilen fotoğraftaki kişinin Adil Öksüz olmadığı ortaya çıktı.

Adil Öksüz'e benzetilen kişi konuştu

Adil Öksüz'e benzetilen kişi konuştu VİDEO

"YEĞENİM ARADI, GAZETELERE ÇIKTIĞIMI SÖYLEDİ"

TGRT Haber canlı yayınına İngiltere’den bağlanan Abdullah Çelik, benzerlikten dolayı mağduriyet yaşadığını anlatarak, "Ben işten geldim, çarşıya indim. Bir iş yeri bakmaya gitmiştim. Pazarı geziyordum. O anda benim resimlerim çekilmiş. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Birkaç hafta önce olmuştu bu. Bugün sabah erken kalktım, işe gidiyorum. Yeğenim aradı, gazetelere çıktığımı söyledi. Fotoğrafın çekildiğini görmedim. Kaçma diye bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Adil Öksüz'e benzetilen kişi konuştu

"PSİKOLOJİM BOZULDU"

Fotoğrafın medyada yer almasının ardından psikolojisinin bozulduğunu söyleyen Çelik, "Bana birçok telefon geldi. Psikolojim bozuldu. Ne yapacağımı bilemiyorum. Böyle bir şeyin başıma geleceğini düşünmüyordum.

"BENİM YEĞENİM MARDİN'DE ŞEHİT OLDU"

Ben nereden bileceğim resmimi çekip Türkiye’ye gönderecekler. Benim yeğenim Mardin Dargeçit’te şehit oldu. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Memleketim için ölürüm. Benim ailemin can güvenliği yok, ailem dışarı çıkamıyor.

Adil Öksüz'e benzetilen kişi konuştu

"BU ALÇAKLAR TÜRKİYE'NİN BAŞINA BELA OLDU"

Cahilce telefonlar geliyor beddualar geliyor. İsteseler şu anda ben gelir memleketim için çarpışırım, gerekirse şehit de olurum. Bu alçaklar Türkiye’nin başına bela oldu, bize de bulaştı." şeklinde konuştu.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İzmir'de cezaevinde yangın

İzmir'de cezaevinde yangın

82
AP'den İngiltere'ye serbest dolaşım hakkı uyarısı

AP'den İngiltere'ye serbest dolaşım hakkı uyarısı

10
CHP'nin Erdoğan stratejisi

CHP'nin Erdoğan stratejisi

161
Real Madrid 16 hafta sonra liderliği Barcelona'ya verdi

Real Madrid 16 hafta sonra liderliği Barcelona'ya verdi

5
Barbaros Şansal: İçerisi daha güvenli

Barbaros Şansal: İçerisi daha güvenli

109
ABD'li askerlerin YPG'lilerle fotoğraflarına yanıt

ABD'li askerlerin YPG'lilerle fotoğraflarına yanıt

73
Şanlıurfa'da saldırı talimatı veren terörist öldürüldü

Şanlıurfa'da saldırı talimatı veren terörist öldürüldü

17
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM