İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Portabello Antika Pazarında bir Türk vatandaşının çektiği fotoğraftaki kişinin 15 Temmuz darbe girişiminin iki numaralı ismi Adil Öksüz’e olan benzerliği sosyal medyada geniş yer buldu.

İSTİHBARAT ARAŞTIRDI

İstihbarat birimleri tarafından yapılan incelemede Londra’da çekildiği belirtilen fotoğraftaki kişinin Adil Öksüz olmadığı ortaya çıktı.

Adil Öksüz'e benzetilen kişi konuştu VİDEO

"YEĞENİM ARADI, GAZETELERE ÇIKTIĞIMI SÖYLEDİ"

TGRT Haber canlı yayınına İngiltere’den bağlanan Abdullah Çelik, benzerlikten dolayı mağduriyet yaşadığını anlatarak, "Ben işten geldim, çarşıya indim. Bir iş yeri bakmaya gitmiştim. Pazarı geziyordum. O anda benim resimlerim çekilmiş. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Birkaç hafta önce olmuştu bu. Bugün sabah erken kalktım, işe gidiyorum. Yeğenim aradı, gazetelere çıktığımı söyledi. Fotoğrafın çekildiğini görmedim. Kaçma diye bir şey yok." ifadelerini kullandı.

"PSİKOLOJİM BOZULDU"

Fotoğrafın medyada yer almasının ardından psikolojisinin bozulduğunu söyleyen Çelik, "Bana birçok telefon geldi. Psikolojim bozuldu. Ne yapacağımı bilemiyorum. Böyle bir şeyin başıma geleceğini düşünmüyordum.

"BENİM YEĞENİM MARDİN'DE ŞEHİT OLDU"

Ben nereden bileceğim resmimi çekip Türkiye’ye gönderecekler. Benim yeğenim Mardin Dargeçit’te şehit oldu. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Memleketim için ölürüm. Benim ailemin can güvenliği yok, ailem dışarı çıkamıyor.





"BU ALÇAKLAR TÜRKİYE'NİN BAŞINA BELA OLDU"

Cahilce telefonlar geliyor beddualar geliyor. İsteseler şu anda ben gelir memleketim için çarpışırım, gerekirse şehit de olurum. Bu alçaklar Türkiye’nin başına bela oldu, bize de bulaştı." şeklinde konuştu.