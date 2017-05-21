Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakim itirafçı oldu

Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, Anıtkabir'i ziyaret etti

1 Obeziteden korunmanın ilk kuralı Dünyada 700 milyon obez var. Siz de onlardan olmayın.

2 Ruhani'den ilk seçim mesajı İran'da ikinci kez cumhurbaşkanı seçilen Hasan Ruhani "Muhaliflerimin hükümetimi eleştirme hakkı saklıdır" dedi.

3 Celal Kara darbenin sonucunu Yunan adalarında bekledi FETÖ'cü Celal Kara'nın 15 Temmuz gecesi kanlı darbe girişiminin sonuçlanması için Yunan adalarında beklediği ortaya çıktı.

4 AK Parti kongresi başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurucusu olduğu partiye 998 gün sonra yeniden genel başkan olacağı kongre başladı.

5 Sarp Levendoğlu ve Derya Şensoy aynı karede Sarp Levendoğlu ve Derya Şensoy ilk kez birlikte görüntülendi.

6 Eto'o 100 bin euroyu kurtardı Sezonu ilk 10 içinde bitirmemeleri durumunda taraftara 100 bin euro ödeyecek olan Eto'o, attığı gollerle bu parayı vermekten kurtuldu.