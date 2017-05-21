taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.147
USD
3,5753
EURO
4,0074
ALTIN
144,53
PETR
53,7900

Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakim itirafçı oldu

Kanlı darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakim Çetin Sönmez, itirafçı olduktan sonra ev hapsine alındı.

21.05.2017 - 09:22
  1. Haberler
  2. Gündem
Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakim itirafçı oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca gözaltı kararı çıkarılan Çetin Sönmez, Muğla Ortaca’da yol kontrolü sırasında gözaltına alınmıştı.

FETÖ İTİRAFI

Ankara Emniyeti’ne sevk edilen Sönmez, sorgusunda FETÖ ile irtibatını itiraf etti.

Önceki gün çıkarıldığı Ankara Adliyesi’nde Cumhuriyet Savcısı Mehmet Tamöz tarafından sorgulanan Sönmez, tutuklanması talebiyle Nöbetçi Ankara 2. Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi.

Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakim itirafçı oldu

Emniyet ifadesinde “samimi olarak” örgüt irtibatını itiraf eden Sönmez’in, savcılık sorgusu sırasında örtülü ifade vermesi nedeniyle tutuklanmasının istendiği belirtildi.

EV HAPSİNE ALINDI

Habertürk'ün haberine göre; Ankara 2. Sulh Ceza Hâkimi, Sönmez’in evden ayrılması halinde gerekli birimleri uyaracak donanıma sahip “elektronik kelepçe takılarak, konutu terk etmemek suretiyle adli kontrol altına alınmasına” karar verdi.

Akıncı Üssü’nde gözaltına alınanlar arasında olan Öksüz, savcılık sorgusunun ardından Hâkim Köksal Çelik tarafından “adli kontrol” şartıyla serbest bırakılmış, savcının itirazı Hâkim Sönmez tarafından “tutuklamaya yönelik delil olmadığı” gerekçesiyle reddedilmişti.

KARARA İTİRAZA RET

Hakim Çetin Sönmez'in ev hapsine alınması kararına itiraz edilse de, hakim bu itirazı reddetti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Donald Trump ile Suudi Kral Selman'ın kılıç dansı İZLE

Donald Trump ile Suudi Kral Selman'ın kılıç dansı İZLE

70
Olympiakos taraftarları Beyoğlu'nda taşkınlık çıkardı

Olympiakos taraftarları Beyoğlu'nda taşkınlık çıkardı

32
FETÖ'nün cuntacıları halkın önünden geçirilecek

FETÖ'nün cuntacıları halkın önünden geçirilecek

42
Ankara'da 2 DEAŞ teröristi öldürüldü

Ankara'da 2 DEAŞ teröristi öldürüldü

19
AK Parti'de kongre günü heyecanı

AK Parti'de kongre günü heyecanı

0
Robert Fisk: ABD Kürtleri kullanıp atacak

Robert Fisk: ABD Kürtleri kullanıp atacak

26
Adıyaman’da trafik kazasında bir aile yok oldu

Adıyaman’da trafik kazasında bir aile yok oldu

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM