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Adil Öksüz'ü serbest bırakanlar ByLock'çu çıktı

FETÖ'nün sır kutusu Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili hazırlanan iddianamedeki zanlılardan 2 polisin ByLock kullandığı belirlendi.

24.06.2017 - 10:41
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Adil Öksüz'ü serbest bırakanlar ByLock'çu çıktı

Cumhuriyet Savcısı Ramazan Dinç tarafından hazırlanarak Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, zanlılardan Kenan Gülbay ve Murat Bayrak'ın ByLock kullanıcısı olduğu kaydedildi.

KHK İLE İHRAÇ EDİLDİ

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliğinde eski ekipler amiri olan Gülbay'ın 26 Eylül 2014'te ByLock programını yüklediğinin belirlendiği vurgulanan iddianamede, Gülbay'ın 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden ihraç edildiği belirtildi.

KOZANLI ÖMER İLE GÖRÜŞTÜ

İddianamede, Gülbay'ın 2013'te FETÖ yöneticilerinden, emniyet imamı "Kozanlı Ömer" kod adlı Osman Hilmi Özdil ile de görüştüğü ifade edildi.

Şüphelilerden Murat Bayrak'ın da 23 Kasım 2014'te telefonuna ByLock yüklediğinin belirlendiği kaydedilen iddianamede, Bayrak'ın Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yaparken KHK ile meslekten ihraç edildiği bilgisi paylaşıldı.

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